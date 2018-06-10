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Папа Римский Франциск пожелал успеха саммиту лидеров США и КНДР

Международная панорама
10 июня, 17:44 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 10, июня. /ТАСС

Глава Римско-католической церкви заявил, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына могут сделать вклад в позитивное развитие событий на Корейском полуострове и в мире

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ВАТИКАН, 10 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск пожелал успеха на саммите президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и выразил надежду на мир на всем Корейском полуострове. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в воскресенье, сообщает служба печати Святого престола.

"Хочу вновь передать корейскому народу послание дружбы и молитвы. Переговоры, которые состоятся в ближайшие дни в Сингапуре, могут сделать вклад в позитивное развитие событий, что гарантирует мирное будущее на Корейском полуострове и во всем мире. Помолимся за это Господу", - провозгласил Франциск.

Ким Чен Ын и Трамп уже прибыли в воскресенье в Сингапур, где во вторник проведут переговоры.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Франциск (Папа Римский)
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