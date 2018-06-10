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Белый дом подтвердил информацию о проведении встречи Трампа и премьера Сингапура 11 июня

Международная панорама
10 июня, 18:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июня. /ТАСС

Также американский лидер посетит посольство США и встретится с дипломатами, работающими в городе-государстве

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ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Белый дом подтвердил в воскресенье информацию о проведении встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна 11 июня.

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Это указано в рабочем графике американского лидера, который распространила его пресс-служба.

"Президент принимает участие в двусторонней встрече с премьер-министром Сингапура" в 07:10 мск 11 июня в понедельник, отмечается в документе. Их встреча будет закрытой. После этого Трамп посетит посольство США и встретится с американскими дипломатами, работающими в городе-государстве.

Историческая встреча лидеров КНДР и США намечена на 12 июня в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ранее заявлял Трамп, он не планирует подписывать во время этого саммита какие-либо документы.

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