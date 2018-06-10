Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отец убитого в Тбилиси подростка потребовал отставки глав МВД и минюста Грузии

Международная панорама
10 июня, 19:02 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 10, июня. /ТАСС

Заза Саралидзе заявил о попытках министра внутренних дел затянуть повторное расследование дела об убийстве его сына

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 10 июня. /ТАСС/. Отставки глав МВД и минюста Грузии потребовал в воскресенье на акции в Тбилиси Заза Саралидзе - отец убитого в декабре прошлого года в Тбилиси подростка. Он является инициатором акции протеста, пять дней длившейся на прошлой и возобновившейся в воскресенье.

Выступая на митинге на проспекте Руставели, Саралидзе выдвинул новые условия и назвал конкретных министров в правительства Грузии, отставки которых он требует. По его словам, в отставку должны уйти министр внутренних дел Георгий Гахария и глава минюста Тея Цулукиани.

По словам Саралидзе, глава МВД Георгий Гахария пытается затянуть повторное расследование дела об убийстве его сына и ввести общественность в заблуждение. "Гахария возглавил это расследование, но пока не показал никаких реальных результатов. Я требую его отставки и не уйду отсюда, пока все мои требования не будут выполнены", - заявил он.

Инициатор акции также отметил, что не доверяет министру юстиции Тее Цулукиани, которая должна представить нового главного прокурора Грузии. "Цулукиани должна уйти в отставку, а прокурора должна представить общественность - неправительственные организации, которым мы доверяем", - сказал Саралидзе.

Убийство школьников и акция протеста в Тбилиси

1 декабря 2017 года в Тбилиси в ходе драки между школьниками были убиты 16-летний Давид Саралидзе и его друг Леван Дадунашвили. 31 мая 2018 года Тбилисский городской суд счел необоснованными представленные прокуратурой доказательства и не признал ни одного из двух подсудимых причастным к убийству Давида Саралидзе. Отец мальчика Заза Саралидзе обвинил прокуратуру "в халатном расследовании дела и покровительстве виновных в убийстве его сына" и инициировал акцию протеста с требованием отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе, который в результате написал заявление об уходе с занимаемого поста. Дело об убийстве было передано для повторного расследования в МВД под личный контроль главы ведомства Георгия Гахария.

Назначение главного прокурора и позиция неправительственных организаций

Для назначения нового главного прокурора Грузии в стране уже начались консультации со специалистами в области права, академическими кругами и представителями общественности. В результате консультаций Прокурорскому совету ее председатель - министр юстиции - представит на утверждение три кандидатуры.

В консультациях должны участвовать также неправительственные организации (НПО), но 5 июня ряд НПО выступили с требованием отставки главы минюста Теи Цулукиани. Представители этих организаций заявили, что министр "не справляется с реформами в секторе правосудия" и отказались сотрудничать с ней в процессе подбора нового главного прокурора.

В ответ на заявления неправительственных организаций, глава правительства Георгий Квирикашвили заявил, что не намерен реагировать на "абсурдные и лишенные разумного основания требования" и не собирается отправлять Тею Цулукиани в отставку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Квирикашвили, Георгий
Страны
Грузия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
2
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
Подросток из РФ впал в кому на курорте в Анталье
5
Советник Трампа заявил, что Трюдо своими комментариями после G7 "нанес США удар в спину"
6
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
7
В Сингапуре вершится история: лидеры США и КНДР впервые сядут за стол переговоров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости