Сенатор США заявил, что в отношениях с КНДР может быть только война или мир

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Cенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина) считает, что применительно к КНДР в дальнейшем может быть лишь два варианта событий - мир или война. Такое мнение он высказал в воскресенье в интервью телекомпании ABC.

Говоря о предстоящей в Сингапуре встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, Грэм отметил, что существует три ее возможных итога: "Мир, при котором будет решение, устраивающее обе стороны, применение военной силы, в результате чего мы уничтожим северокорейский режим и остановим их [ракетно-ядерную] программу силой, или же капитуляция, как мы поступали в прошлом". "Дональд Трамп не собирается капитулировать, поэтому на самом деле существует лишь два варианта - мир или война", - отметил сенатор.

Грэм в интервью также обратился к своим коллегам-демократам с призывом поддержать его усилия и одобрить в Конгрессе применение военной силы против КНДР в случае, если переговоры ни к чему не приведут.

"Если дипломатия провалится, поддержите ли вы мои усилия, направленные на санкционирование военной силы в качестве крайней меры для того, чтобы убедить Северную Корею и Китай в том, что в этот раз все будет по другому?" - обратился Грэм к коллегам из оппозиционной партии. "Если дипломатия провалится, то демократы и республиканцы должны будут рассмотреть военный вариант, или же мы никогда не получим хорошую сделку [с КНДР]", - указал он.

Историческая встреча лидеров КНДР и США пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ранее заявлял Трамп, он более не желает использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР на фоне перспектив нормализации диалога между странами.