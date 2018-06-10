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СМИ: спикер парламента Ирака призвал к перевыборам после пожара на складе в Багдаде

Международная панорама
10 июня, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Салим аль-Джабури считает, что возгорание склада ЦИК с бюллетенями было поджогом

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ТАСС, 10 июня. Спикер парламента Ирака Салим аль-Джабури настаивает на проведении повторных выборов в высший законодательный орган страны. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

"Пожар на складе в Багдаде, где хранились протоколы выборов, был преднамеренным и спланированным", - утверждает политик. По его словам, необходимо "найти и наказать виновных в подтасовках и саботаже", а также "провести повторные выборы" в парламент.

Ранее в воскресенье на одном из складов в столице Ирака, арендованных Высшей независимой избирательной комиссией (ЦИК), произошел пожар. Как заявили в МВД, помещение, где хранились бюллетени с прошедших в мае парламентских выборов, не пострадало, урны были эвакуированы. В ведомстве заявили, что проведут детальное расследование. Причины возгорания до сих пор не известны.

Инцидент произошел на фоне подготовки к повторной обработке бюллетеней, на чем настаивает парламент. Как ожидается, пересчет голосов вручную пройдет под контролем ООН и Высшего судебного совета Ирака, в нем будут задействованы более 10 тыс. волонтеров. На майских выборах ЦИК впервые применил электронную систему подсчета голосов, что вызвало критику со стороны ряда политических партий, обвинивших комиссию в нарушениях и подтасовках. Впоследствии депутаты приняли поправки к закону о выборах, обязав ЦИК пересмотреть итоги по всей стране.

Выборы в парламент четвертого созыва прошли в Ираке 12 мая, явка на них составила 44,5% от 24,5 млн обладающих правом голоса граждан. Победу одержал блок "Саирун" во главе с радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром (54 места), блок "Наср" во главе с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади получил 42 кресла. Согласно данным ЦИК, парламент обновится на 70%.

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