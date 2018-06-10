СМИ: сирийские курды готовы к переговорам с Дамаском без предварительных условий

ТАСС, 10 июня. Сирийские курды официально объявили в воскресенье о своем согласии "вступить в переговоры с Дамаском без предварительных условий". Об этом, как сообщило агентство Firat, говорится в заявлении так называемого Совета демократической Сирии - политического крыла вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

"Мы готовы направить делегацию в Дамаск для вступления в диалог с сирийским правительством по урегулированию кризиса", - говорится в документе. В нем положительно оценивается заявление, сделанное 31 мая президентом республики Башаром Асадом "об открытости сирийских властей к переговорам с курдами".

Как подчеркнул официальный представитель коалиции Хикмет Хабиб, "курды серьезно настроены на диалог с Дамаском". "СДС контролирует треть территории Сирии и не противостоят правительственным войскам, они воюют только с бандами террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - отметил он. По его словам, "у курдов и Дамаска есть все основания быстро достичь политического соглашения".

Ранее делегация оппозиционного Демократического фронта Сирии посетила город Камышлы на северо-востоке страны с целью налаживания диалога между самопровозглашенной курдской автономной администрацией и Дамаском. По итогам поездки лидер фронта Мейс Крейди подтвердила, что "у курдов нет сепаратистских устремлений, и они не собираются использовать оружие против сирийской армии".

СДС, основу которых составляют курдские формирования, контролируют северо-восточную провинцию Хасеке и большую часть провинции Ракка, а также восточный берег реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор.