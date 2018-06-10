Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: сирийские курды готовы к переговорам с Дамаском без предварительных условий

Международная панорама
10 июня, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В Совете демократической Сирии предложили отправить своих представителей на встречу с правительством республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 июня. Сирийские курды официально объявили в воскресенье о своем согласии "вступить в переговоры с Дамаском без предварительных условий". Об этом, как сообщило агентство Firat, говорится в заявлении так называемого Совета демократической Сирии - политического крыла вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

Смотрите также

СМИ: сирийская оппозиция выступила посредником между курдами и Дамаском

СМИ: сирийские курды готовы направить в Дамаск делегацию на переговоры

СМИ: Дамаск и сирийские курды договорились об обмене топлива на нефть

"Мы готовы направить делегацию в Дамаск для вступления в диалог с сирийским правительством по урегулированию кризиса", - говорится в документе. В нем положительно оценивается заявление, сделанное 31 мая президентом республики Башаром Асадом "об открытости сирийских властей к переговорам с курдами".

Как подчеркнул официальный представитель коалиции Хикмет Хабиб, "курды серьезно настроены на диалог с Дамаском". "СДС контролирует треть территории Сирии и не противостоят правительственным войскам, они воюют только с бандами террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - отметил он. По его словам, "у курдов и Дамаска есть все основания быстро достичь политического соглашения".

Ранее делегация оппозиционного Демократического фронта Сирии посетила город Камышлы на северо-востоке страны с целью налаживания диалога между самопровозглашенной курдской автономной администрацией и Дамаском. По итогам поездки лидер фронта Мейс Крейди подтвердила, что "у курдов нет сепаратистских устремлений, и они не собираются использовать оружие против сирийской армии".

СДС, основу которых составляют курдские формирования, контролируют северо-восточную провинцию Хасеке и большую часть провинции Ракка, а также восточный берег реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Асад, Башар Хафез
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
4
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
5
Первый зампостпреда РФ при ООН подвергся нападкам в Twitter из-за своей публикации о MH17
6
В Грузии задержаны подозреваемые в избиении российских парапланеристов
7
Меркель: возвращение РФ в G7 возможно, но нужен прогресс в реализации "Минска"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости