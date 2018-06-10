Администрация США не информирует демократов о подготовке к саммиту в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Американская администрация не информирует демократов о ходе подготовки к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. Об этом заявил в воскресенье член верхней палаты Конгресса Эдвард Марки (демократ, от штата Массачусетс) в интервью телеканалу CBS.

"Нас не включили в процесс подготовки к этим переговорам. Демократов держат в неведении в отношении того, каким будет подход [Трампа на переговорах]. Я думаю, было бы намного лучше, если бы он (президент) включил нас. Поскольку это цель как демократов, так и республиканцев - провести прямые переговоры между Трампом и Ким [Чен Ыном]", - отметил законодатель, который занимается вопросами взаимоотношения с КНДР в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Он указал на "огромную пропасть" между Вашингтоном и Пхеньяном в понимании термина "денуклеаризация". "Со своей стороны мы считаем, что это обозначает ликвидацию всего арсенала ядерного оружия и средств его доставки на Корейском полуострове. Ким [Чен Ын] как раз не согласен с этим", - отметил Марки. Как он добавил, США хотят "обнародования списка всех объектов", которые были созданы для изучения, испытаний, производства, усовершенствования и хранения баллистических ракет и ядерного оружия.

Сенатор указал на необходимость разработать такой способ, который бы позволил удостовериться в полной денуклеаризации Корейского полуострова. По мнению Марки, "президент поступит мудро", если направит в Конгресс на ратификацию соглашение, которое возможно будет достигнуто в результате американо-северокорейских переговоров.

Историческая встреча лидеров КНДР и США пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ранее заявлял Трамп, он более не желает использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР на фоне перспектив нормализации диалога между странами.