Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Администрация США не информирует демократов о подготовке к саммиту в Сингапуре

Международная панорама
10 июня, 21:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июня. /ТАСС

Член верхней палаты Конгресса Эдвард Марки также указал на "огромную пропасть" между Вашингтоном и Пхеньяном в понимании термина "денуклеаризация"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Американская администрация не информирует демократов о ходе подготовки к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. Об этом заявил в воскресенье член верхней палаты Конгресса Эдвард Марки (демократ, от штата Массачусетс) в интервью телеканалу CBS.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

В Сингапуре вершится история: лидеры США и КНДР впервые сядут за стол переговоров

"Нас не включили в процесс подготовки к этим переговорам. Демократов держат в неведении в отношении того, каким будет подход [Трампа на переговорах]. Я думаю, было бы намного лучше, если бы он (президент) включил нас. Поскольку это цель как демократов, так и республиканцев - провести прямые переговоры между Трампом и Ким [Чен Ыном]", - отметил законодатель, который занимается вопросами взаимоотношения с КНДР в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Он указал на "огромную пропасть" между Вашингтоном и Пхеньяном в понимании термина "денуклеаризация". "Со своей стороны мы считаем, что это обозначает ликвидацию всего арсенала ядерного оружия и средств его доставки на Корейском полуострове. Ким [Чен Ын] как раз не согласен с этим", - отметил Марки. Как он добавил, США хотят "обнародования списка всех объектов", которые были созданы для изучения, испытаний, производства, усовершенствования и хранения баллистических ракет и ядерного оружия.

Сенатор указал на необходимость разработать такой способ, который бы позволил удостовериться в полной денуклеаризации Корейского полуострова. По мнению Марки, "президент поступит мудро", если направит в Конгресс на ратификацию соглашение, которое возможно будет достигнуто в результате американо-северокорейских переговоров.

Историческая встреча лидеров КНДР и США пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ранее заявлял Трамп, он более не желает использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР на фоне перспектив нормализации диалога между странами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
4
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
5
Первый зампостпреда РФ при ООН подвергся нападкам в Twitter из-за своей публикации о MH17
6
В Грузии задержаны подозреваемые в избиении российских парапланеристов
7
Меркель: возвращение РФ в G7 возможно, но нужен прогресс в реализации "Минска"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости