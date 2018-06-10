Участники акции протеста в Тбилиси перекрыли проспект Руставели

ТБИЛИСИ, 10 июня. /ТАСС/. Организатор акций протеста в Тбилиси Заза Саралидзе, отец убитого в декабре 2017 года подростка, принял решение перенести палатки митингующих на проезжую часть центрального в столице проспекта Руставели. Об этом он заявил во время митинга, прошедшего у здания парламента Грузии.

Саралидзе сказал, что "требует выявления и наказания убийц сына, а также привлечения к ответственности тех сотрудников полиции и прокуратуры, которые покрывали убийц". После его выступления и призыва группа митингующих перенесла три палатки с тротуара на проезжую часть. В этих палатках находятся Саралидзе и несколько десятков участников акции.

1 декабря 2017 года в Тбилиси в ходе драки между школьниками были убиты 16-летний Давид Саралидзе и его друг Леван Дадунашвили. 31 мая 2018 года Тбилисский городской суд счел необоснованными представленные прокуратурой доказательства и не признал ни одного из двух подсудимых причастным к убийству Давида Саралидзе. Отец мальчика Заза Саралидзе обвинил прокуратуру "в халатном расследовании дела и покровительстве виновных в убийстве его сына" и инициировал акцию протеста с требованием отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе, который в результате написал заявление об уходе с занимаемого поста. Дело об убийстве было передано для повторного расследования в МВД под личный контроль главы ведомства Георгия Гахария.