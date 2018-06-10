Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники акции протеста в Тбилиси перекрыли проспект Руставели

Международная панорама
10 июня, 21:53 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 10, июня. /ТАСС

Отец убитого в декабре 2017 года подростка требует выявления и наказания убийц сына, а также привлечения к ответственности сотрудников полиции и прокуратуры

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 10 июня. /ТАСС/. Организатор акций протеста в Тбилиси Заза Саралидзе, отец убитого в декабре 2017 года подростка, принял решение перенести палатки митингующих на проезжую часть центрального в столице проспекта Руставели. Об этом он заявил во время митинга, прошедшего у здания парламента Грузии.

Саралидзе сказал, что "требует выявления и наказания убийц сына, а также привлечения к ответственности тех сотрудников полиции и прокуратуры, которые покрывали убийц". После его выступления и призыва группа митингующих перенесла три палатки с тротуара на проезжую часть. В этих палатках находятся Саралидзе и несколько десятков участников акции.

1 декабря 2017 года в Тбилиси в ходе драки между школьниками были убиты 16-летний Давид Саралидзе и его друг Леван Дадунашвили. 31 мая 2018 года Тбилисский городской суд счел необоснованными представленные прокуратурой доказательства и не признал ни одного из двух подсудимых причастным к убийству Давида Саралидзе. Отец мальчика Заза Саралидзе обвинил прокуратуру "в халатном расследовании дела и покровительстве виновных в убийстве его сына" и инициировал акцию протеста с требованием отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе, который в результате написал заявление об уходе с занимаемого поста. Дело об убийстве было передано для повторного расследования в МВД под личный контроль главы ведомства Георгия Гахария.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Грузия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
4
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
5
Первый зампостпреда РФ при ООН подвергся нападкам в Twitter из-за своей публикации о MH17
6
В Грузии задержаны подозреваемые в избиении российских парапланеристов
7
Меркель: возвращение РФ в G7 возможно, но нужен прогресс в реализации "Минска"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости