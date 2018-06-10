Меркель: решение Трампа по коммюнике G7 разочаровывает и немного удручает

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа не подписывать итоговое коммюнике саммита G7 в Канаде разочаровывает и немного удручает. Об этом заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала АRD.

"Отказ от решения [подписывать коммюнике] посредством твита, разумеется, разочаровывает и также немного удручает", - сказала глава германского правительства. По словам Меркель, Берлин "поддерживает документ, он принят и имеет законную силу".

Канцлер указала, что решение американского президента лишь осложняет ситуацию, чему не могут также способствовать резкие заявления представителей стран G7.

"Это укрепило меня во мнении, что мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки", - сказала она. Европа, по словам Меркель, должна активнее защищать свои ценности и принципы. Тем не менее Меркель подчеркнула, что разногласия с США не означают конца трансатлантического партнерства.

"Говорить друг с другом, вести жесткие дискуссии, услышать аргументы другой стороны - это будет для меня поводом снова поехать на такую встречу", - отметила Меркель относительно будущего Группы семи.

Она добавила, что Германия и ЕС больше не могут легкомысленно положиться на Соединенные Штаты, но Берлин намерен продолжить диалог с президентом США.

"Нет причин не говорить друг с другом", - отметила она, подчеркнув, что намерена продолжить диалог с Трампом, в том числе на июльском саммите НАТО в Брюсселе. "Это будет непросто", - резюмировала Меркель.

В субботу Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".