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СМИ: в новом правительстве Египта больше министерских портфелей получат женщины

Международная панорама
10 июня, 23:07 UTC+3 КАИР КАИР 10, июня. /ТАСС

В исполняющем обязанности кабмине страны уже есть пять женщин, в том числе министры туризма и культуры

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КАИР, 10 июня. /ТАСС/. Новое правительство Египта, которое по поручению президента формирует Мустафа Мадбули, может быть обновлено на треть. Как сообщил в воскресенье телеканала eXtranews, более 10 министерств могут поменять своих руководителей. При этом, по данным телестанции, в новом кабмине появится больше женщин.

В воскресенье Мадбули сообщил журналистам, что "консультации по формированию кабинета еще продолжаются". Ранее сообщалось, что правительство ожидает сокращение за счет слияния или ликвидации порядка 10 ведомств - с нынешних 34 до 24. В исполняющем обязанности правительстве - пять женщин, в том числе министры туризма и культуры были назначены на свои должности в январе этого года.

Правительство Шерифа Исмаила подало в отставку 5 июня следом за вступлением ас-Сиси в должность на второй президентский срок 2 июня. Формирование нового кабинета было поручено 52-летнему Мустафе Мадбули, который в прошлом правительстве занимал пост министра жилищного хозяйства и городских поселений. О составе нового правительстве должно быть объявлено на будущей неделе.

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