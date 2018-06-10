Правозащитники сообщили, что число жертв протестов в Никарагуа возросло до 139 человек

ТАСС, 10 июня. Не менее 139 человек погибли в Никарагуа в ходе антиправительственных выступлений с середины апреля по настоящее время. Такие данные привел неправительственный "Никарагуанский центр прав человека" в своем последнем докладе, сообщил в воскресенье телеканал Televisa.

Согласно подсчетам правозащитников, в ходе беспорядков в пятницу и субботу в городах Манагуа, Масайя и Хинотега были убиты четыре человека, в том числе несовершеннолетний. В минувший четверг епископы католической церкви Никарагуа встретились с президентом Даниэлем Ортегой и передали ему программу нового этапа национального диалога, которая включает предложение о демократизации страны. Глава государства взял время на раздумья и не дал никакого ответа.

Поводом для начала самых крупных за последние годы акций протеста в Никарагуа послужила реформа системы социального страхования. Уже после нескольких дней манифестаций, сопровождавшихся столкновениями и гибелью людей, Ортега заявил, что реформа будет отменена, однако это решение не привело к нормализации обстановки.

В середине мая, после почти 30 дней протестов, католическая церковь смогла организовать встречу исполнительной власти и представителей деловых кругов, студенчества и гражданского общества, однако результатов общение не принесло. Оппозиция и протестующие обвиняют в гибели людей власти и их сторонников. Правительство ранее обнародовало заявление, в котором осудило все проявления насилия в стране и указало, что не несет ответственности за него.