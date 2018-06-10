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Меркель не сожалеет о решении пойти на четвертый срок канцлером Германии

Международная панорама
10 июня, 23:59 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 10, июня. /ТАСС

Она также напомнила, что на образование нового правительства ушло около шести месяцев

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БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не сожалеет о своем решении пойти на четвертый срок главой германского правительства. Об этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала ARD.

"Нужно сказать, на эти мысли у меня, собственно говоря, очень мало времени", - сказала Меркель. Она напомнила, что на образование нового правительства ушло около шести месяцев. "С тех пор нам нужно очень многое успеть, так что на такие мысли остается немного времени", - добавила канцлер. Меркель указала, что перед кабмином стоит определенное количество нерешенных проблем.

О намерении пойти на четвертый срок канцлером Германии Меркель заявила в ноябре 2016 года. С 2005 года "железная фрау", которую американский журнал Forbes неоднократно называл самой могущественной женщиной мира, бессменно занимает пост главы правительства. С апреля 2000 года она руководит ХДС.

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