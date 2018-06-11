Крупнейшая выставка вооружения сухопутных войск Eurosatory 2018 открывается во Франции

ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Крупнейшая в мире выставка вооружений и военной техники сухопутных войск Eurosatory 2018 открывается в понедельник в выставочном центре "Пари-Нор", расположенном в парижском пригороде Вильпент. Как сообщили ТАСС в организационном комитете выставки, особое внимание на салоне уделено средствам обеспечения кибербезопасности, управления кризисными ситуациями, а также средствам радиационной, химической и биологической защиты.

"В международной выставке Eurosatory 2018 принимают участие более 1,75 тыс. компаний и организаций из 63 стран, которые развернули свои экспозиции, в том числе 36 национальных павильонов, на площади более 168 тыс. кв. м. Ожидается, что в работе салона будут задействованы около 57 тыс. специалистов", - проинформировал представитель оргкомитета.

По его словам, в ходе выставки впервые представлен технологический кластер средств кибербезопасности. "В его работе примут участие 75 компаний и организаций. Интерес к данной тематике проявляет порядка 15% официальных делегаций, посещающих Eurosatory", - добавил представитель оргкомитета.

На открытой площадке Eurosatory 2018 представлено более 250 образцов техники военного и гражданского назначения, в ходе выставки состоится более 70 научно-практических конференций, посвященных различным аспектам развития сухопутных войск. На салоне будут проводиться ежедневные демонстрационные показы вооружений сухопутных войск Франции, в которых примут участие в том числе основной боевой танк "Леклерк" и колесная боевая машина пехоты VBCI.

Eurosatory 2018 пройдет с 11 по 15 июня.

По словам представителя оргкомитета, в предыдущей выставке вооружений Eurosatory, прошедшей с 13 по 17 июня 2016 года, приняли участие 1,57 тыс. компаний и организаций из 57 стран, около 57 тыс. специалистов из 140 государств. Выставку посетили 212 официальных делегаций из 94 стран, а также почти 8,32 тыс. представителей вооруженных сил и правоохранительных органов из 103 государств.

Российское участие

Российское участие в Eurosatory 2018 является достаточно ограниченным по сравнению с предшествующими салонами, что связано с беспрецедентной санкционной политикой, проводимой ведущими странами Запада против РФ.

Как заявил ТАСС на выставке военно-дипломатический источник, в настоящее время против России предпринимается целый комплекс мер, направленных на ее вытеснение с мирового рынка вооружений путем недобросовестной конкуренции. "Национального павильона РФ на выставке не развернуто, а в ее работе принимают участие всего лишь семь компаний, в том числе "Передовая текстильщица", "Каменскволокно" и "Полюс-СТ", в то время как в предыдущие годы Россия представляла на "Евросатори" полный спектр вооружений сухопутных войск, включая натурные образцы", - добавил собеседник агентства.

Одним из официальных медиа-партнеров Eurosatory 2018 традиционно является Информационное агентство России ТАСС, представившее на салоне весь спектр своих информационных продуктов военно-технического профиля. На стенде ТАСС также представлены такие партнеры агентства, как международный военно-технический форум "Армия-2018" и международный военно-морской салон МВМС-2019.

Несмотря на ограниченный формат участия, российская промышленность представляет на салоне несколько новинок. В частности, "Полюс-СТ" демонстрирует наземный аппарат КРММ-06, способный перевозить полезную нагрузку массой до 1,5 кг на дистанцию до 200 м, а также автономный сигнализационный комплекс "Радиобарьер". Компания "Каменскволокно" из города Каменск-Шахтинский (Ростовская область) представляет последние достижения в области высокопрочных арамидных тканей, предназначенных для изготовления средств индивидуальной бронезащиты военнослужащих.