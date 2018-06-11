Эксперт: лидеры США и КНДР должны прийти к общему пониманию процесса денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Главной целью встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре является достижение общего понимания процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Такое мнение выразил в воскресенье руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

"До сих пор неясно, совпадают ли взгляды Трампа и Ким Чен Ына по конечным целям, темпам и последовательности многочисленных шагов, связанных с полной "денуклеаризацией" Корейского полуострова... Главной целью сингапурского саммита должно стать достижение общего понимания того, что влечет за собой денуклеаризация. Хорошей основой для взаимопонимания стала бы Совместная декларация о безъядерном статусе Корейского полуострова 1992 года", - отметил эксперт в Twitter. В соответствии с упомянутым документом Сеул и Пхеньян отказались от испытаний, производства, ввоза, хранения, размещения ядерного оружия (к 1991 году из Южной Кореи было полностью вывезено американское ядерное оружие).

В понедельник в 10:00 (05:00 мск), как отметила ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, американская делегация, которую возглавляет посол США на Филиппинах Сон Ким, проведет очередную рабочую встречу с представителями КНДР в Сингапуре. По информации агентства Reuters, они должны "сократить существующий разрыв" между двумя сторонами в понимании процесса денуклеаризации и достичь договоренности по конкретным обязательствам со стороны Пхеньяна в деле ликвидации ядерного арсенала. Представитель вашингтонской администрации сообщил агентству, что на данный момент прийти к этому не удалось.

Необходимо продолжать переговоры

"Еще одним краткосрочным приоритетом", по мнению эксперта, должно стать обеспечение гарантий полного прекращения ядерных и ракетных испытаний КНДР, "замораживания производства ядерного топлива на всех подозрительных объектах". "Иначе КНДР сможет расширить свой арсенал приблизительно еще на 20-60 боеголовок", - уверен он. Глава ассоциации также указал на важность "стремительного прогресса", но отметил, что "всеобъемлющий процесс денуклеаризации КНДР будет сложным и потребует много лет". Он также призвал "добиться от Северной Кореи принятия обязательств о предоставлении подробной декларации своей ядерной инфраструктуры, запасов ядерных материалов и арсеналов ядерного оружия, что позднее должно быть проверено МАГАТЭ".

Кимболл считает, что главам обоих государств необходимо "согласовать механизм постоянных прямых переговоров на уровне экспертов, чтобы выработать детали и сроки для конкретных шагов на основе принципа "действие в ответ на действие". "Для достижения подлинного и долговременного прогресса по денуклеаризации КНДР, США должны быть готовы предпринимать конкретные шаги, которые указывают на отсутствие "враждебных намерений", и продемонстрировать, что безопасность и суверенитет Северной Кореи не зависят от обладания ядерным оружием", - подчеркнул он. Эксперт предостерег американского лидера от отказа идти на уступки. "Это не выигрышная формула, с ней вы ничего не получите, когда имеете дело с Северной Кореей", - отметил он.