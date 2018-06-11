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Генсек ООН призвал к расследованию гибели людей в результате авиаударов в Идлибе

Международная панорама
11 июня, 2:05 UTC+3 ООН ООН 11, июня. /ТАСС

Жертвами авиационных ударов стали 45 человек

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

© EPA-EFE/Simon Dawson / POOL

ООН, 11 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье призвал к расследованию гибели мирных жителей в сирийской провинции Идлиб в результате предполагаемых авиаударов, в нанесении которых правозащитники обвинили Россию. Ранее во всемирной организации заявили, что не в состоянии установить ответственных за нападение, жертвами которого стали 45 человек.

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"Генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен авиаударами, которые, по поступающим сообщениям, были нанесены по деревне Зардана на севере провинции Идлиб в ночь с 7 на 8 июня и привели к гибели десятков людей, включая детей. Он призывает полностью расследовать эти нападения, в особенности утверждения о том, что второй удар был нанесен по спасателям, с целью установления ответственных", - заявил официальный представитель административного главы ООН Стефан Дюжаррик.

Он напомнил, что провинция Идлиб относится к зонам деэскалации, созданным в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции - гарантами перемирия в арабской республике. По словам Дюжаррика, генсек ООН призвал три страны "выполнить свои обязательства", а также отметил бедственное положение 2,3 млн жителей Идлиба. Согласно данным ООН, 60% населения провинции являются переселенцами из других районов страны, в том числе Восточной Гуты. Гутерриш призвал к "немедленному прекращения боевых действий", а также к уважению норм международного права всеми сторонами конфликта в Сирии.

На прошлой неделе "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" и "Белые каски" в очередной раз обвинили российские ВКС в нанесении ударов по территориям, на которых находятся мирные жители. В этот раз правозащитники утверждали, что в результате воздушного удара в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли 38 человек и около 60 человек получили ранения.

В Минобороны России 8 июня опровергли эти сообщения. Как заявили в ведомстве, все сообщения лондонского "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека" и "Белых касок" о нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб "не соответствуют действительности". По данным МО РФ, в течение прошедших суток в указанном районе провинции Идлиб шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения.

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