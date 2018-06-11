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Американский сенатор считает, что возобновление формата G8 с участием РФ было бы ошибкой

Международная панорама
11 июня, 2:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июня. /ТАСС

Линдси Грэм заявил, что "ни за что не согласился" бы предоставлять Москве такую легитимность

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина) в воскресенье раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа вновь расширить состав G7 до "восьмерки", вернув туда Россию. В интервью телекомпании ABC законодатель утверждал, что такой шаг был бы ошибкой.

В пятницу Трамп, участвовавший в саммите G7 в Канаде, высказался в пользу повторного присоединения России к Группе семи. По его мнению, РФ "должна быть на встрече, быть участником". Позднее его поддержал и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте, заявивший, что возврат России и возобновление формата G8 находятся "в интересах каждого".

"Расширение G7 до G8 сейчас было бы ошибкой", - сказал Грэм. "Приходится договариваться с Россией, ведь <...> они находятся в Сирии, но я бы ни за что не согласился предоставлять им такую легитимность", - добавил он, говоря о членстве в объединении.

По версии Грэма, несмотря на то, что Советский Союз прекратил существование, "то зло, которое он воплощал, живет и здравствует" в современной России. Как утверждал сенатор, президент РФ Владимир Путин "не является другом Соединенных Штатов".

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Трамп, Дональд Конте, Джузеппе Путин, Владимир Владимирович
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