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NYT: глава аппарата сотрудников Белого дома не исключает своей скорой отставки

Международная панорама
11 июня, 3:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июня. /ТАСС

По информации издания, Джон Келли назвал Белый дом "убогим местом для работы"

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли не исключает своей скорой отставки. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

По ее данным, многие сотрудники Белого дома, включая Келли, недовольны своей работой в администрации США. Они считают, что президент Дональд Трамп не прислушивается к помощникам, предпочитая доверять своим инстинктам и действовать в одиночку, пишет издание.

По словам его источников, Келли недавно в беседе с американскими сенаторами заявил, что Белый дом является "убогим местом для работы". Он и его заместитель Джо Хэгин задаются вопросом, как долго они еще намерены оставаться на своих постах, отмечает газета.

При этом, по данным издания, потенциальные масштабные увольнения и перестановки в Белом доме, которые, как ожидается, последуют за ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс США, не беспокоят Трампа. Как отмечают источники, президент привык избавляться от любых препятствий, которые мешают ему на пути к достижению целей. Это включает отставки тех подчиненных, с которыми у него не сложились отношения, или же тех, которые слишком часто отказывают ему в чем-либо.

Как говорится в материале, в последнее время Трамп все чаще полагается на мнения не ближайших помощников в Белом доме, а своих знакомых и сторонников, которые не работают в администрации. Что касается Келли, то он постепенно оказывает все меньше влияния на президента, пишет издание.

В апреле телеканал CNN сообщил, что Трамп в последнее время стал слишком часто пользоваться персональным сотовым телефоном для общения со сторонними советниками, что вызывает тревогу у сотрудников аппарата Белого дома. Согласно сведениям CNN, президент не хочет посвящать Келли в содержание своих разговоров. До этого Трамп предпочитал связываться с нужными ему людьми, в основном, со служебных стационарных телефонов, через общий коммутатор, что позволяло Келли вести учет звонков президента и знать, с кем именно тот говорил. По данным телеканала, теперь же Трамп стал более скрытен в этом плане.

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