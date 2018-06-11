Минобороны Японии требует от США принять меры в связи с крушением F-15 близ Окинавы

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Японии в связи с крушением истребителя ВВС США F-15 в районе Окинавы потребовало от американского командования принять меры по предотвращению дальнейших инцидентов. Об этом сообщил журналистам в Токио глава военного ведомства Ицунори Онодэра.

"Мы сделали официальное представление командованию Вооруженных сил США в Японии, - приводит слова министра информационное агентство Kyodo. - Министерство обороны требует неукоснительного соблюдения норм безопасности и мер по предотвращению дальнейших инцидентов".

В понедельник истребитель ВВС США F-15 ориентировочно в шесть утра по местному времени (00:00 мск) рухнул в океан в 80 км к югу от города Наха - административного центра острова Окинава. Пилот катапультировался, его обнаружили спасатели вооруженных сил Японии. Как сообщает телеканал NHK, у него сломана нога, имеются серьезные ушибы.

Самолет вылетел с базы ВВС США Кадена для рутинных тренировок. На Окинаве сосредоточено более 70% американских военных объектов в Японии. Кадена - крупнейшая база ВВС США за пределами Соединенных Штатов.

В 2013 году истребитель F-15 с Кадены во время учений рухнул в море после аварии.