Премьер-министр Ирака назвал заговором пожар на складе с бюллетенями в Багдаде

ТАСС, 11 июня. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади считает, что пожар на складе в Багдаде, где хранились бюллетени с прошедших в мае парламентских выборов, произошел в результате заговора и направлен на подрыв демократических процессов в стране. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра.

"Пожар на складе с избирательными бюллетенями - это заговор, направленный против нации и демократии. Мы примем все необходимые меры, чтобы нанести решительный удар по всем, кто подрывает безопасность нации и ее граждан", - заявил аль-Абади.

В воскресенье на одном из складов в столице Ирака, арендованных Высшей независимой избирательной комиссией (ЦИК), произошел пожар. Как заявили в МВД страны, помещение, где хранились бюллетени с прошедших в мае парламентских выборов, не пострадало, урны были эвакуированы.

Инцидент произошел на фоне подготовки к повторной обработке бюллетеней, на чем настаивает парламент. На майских выборах ЦИК впервые применил электронную систему подсчета голосов, что вызвало критику со стороны ряда политических партий, обвинивших комиссию в нарушениях и подтасовках. Впоследствии депутаты приняли поправки к закону о выборах, обязав ЦИК пересмотреть итоги по всей стране.

Выборы в парламент четвертого созыва прошли в Ираке 12 мая. Победу одержал блок "Саирун" во главе с радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром (54 места), блок "Наср" во главе с аль-Абади получил 42 кресла. Всего в иракском парламенте заседают 328 депутатов.