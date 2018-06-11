Reuters: представители КНДР прибыли на встречу с дипломатом США накануне саммита

СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Представители КНДР прибыли в понедельник утром в один из отелей Сингапура для встречи с послом США на Филиппинах Сун Кимом накануне саммита. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сун Ким с 2011 по 2014 год был послом в Южной Корее и являлся специальным представителем США по политике в отношении КНДР. Ранее он также работал в дипломатических миссиях США в Японии, Малайзии и Гонконге. В последние месяцы он курировал двусторонние консультации с КНДР по подготовке саммита.

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.