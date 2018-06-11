Власти Окинавы требуют прекратить полеты истребителей F-15 ВВС США

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Власти префектуры Окинава потребовали прекратить полеты размещенных там истребителей ВВС США F-15 до выяснения причин катастрофы с одним из таких самолетов, который в понедельник рухнул в море во время учений в этом районе. Соответствующее заявление передано местному командованию вооруженных сил Соединенных Штатов, сообщает информационное агентство Kyodo.

Ранее министр обороны Японии Ицунори Онодэра потребовал от американских военных властей принять меры по предотвращению дальнейших инцидентов. На встрече с журналистами в Токио он сообщил, что командованию вооруженных сил США в Японии сделано соответствующее представление.

В понедельник истребитель ВВС США F-15 рухнул в океан в 80 км к югу от города Наха - административного центра острова Окинава. Пилот катапультировался, его обнаружили спасатели вооруженных сил Японии.