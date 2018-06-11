Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд саммита в Пхеньяне в июле

Международная панорама
11 июня, 6:15 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 11, июня. /ТАСС

По данным "Чунан ильбо", приглашение содержится в письме, переданном президенту США 1 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© EPA-EFE/KOREA SUMMIT PRESS/POOL

СЕУЛ, 11 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить в июле Пхеньян и провести там вторую встречу на высшем уровне. Об этом сообщает южнокорейская газета "Чунан ильбо" со ссылкой на осведомленный источник.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Долгий путь к саммиту США — КНДР

По ее данным, приглашение содержится в письме, переданном Трампу 1 июня заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Газета отмечает, что "обе стороны тогда выразили готовность продолжать контакты на высшем уровне".

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Гендиректор "Мосигры": в других странах бизнес строить не легче, там просто по-другому
3
Власти Окинавы требуют прекратить полеты истребителей F-15 ВВС США
4
Трамп снова раскритиковал премьер-министра Канады за заявление об американских пошлинах
5
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
6
СМИ: Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд саммита в Пхеньяне в июле
7
Япония сожалеет в связи с прокладкой линии оптической связи на Курилы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости