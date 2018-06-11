СМИ: Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд саммита в Пхеньяне в июле

СЕУЛ, 11 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить в июле Пхеньян и провести там вторую встречу на высшем уровне. Об этом сообщает южнокорейская газета "Чунан ильбо" со ссылкой на осведомленный источник.

По ее данным, приглашение содержится в письме, переданном Трампу 1 июня заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Газета отмечает, что "обе стороны тогда выразили готовность продолжать контакты на высшем уровне".

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.