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Помпео: США привержены полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова

Международная панорама
11 июня, 6:31 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 11, июня. /ТАСС

Госсекретарь также сообщил, что проведен ранний предварительный брифинг команды Госдепартамента

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СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Администрация США сохраняет приверженность полной, достоверной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в понедельник  на своей странице в Twitter написал госсекретарь США Майкл Помпео.

"Провели ранний предварительный брифинг команды Госдепартамента. Посол [Сун] Ким встречается сегодня с представителями КНДР", - сообщил он. "Мы сохраняем приверженность полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении госсекретаря США, прибывшего в Сингапур в делегации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Историческая встреча между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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