Помпео: США привержены полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова

СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Администрация США сохраняет приверженность полной, достоверной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в понедельник на своей странице в Twitter написал госсекретарь США Майкл Помпео.

"Провели ранний предварительный брифинг команды Госдепартамента. Посол [Сун] Ким встречается сегодня с представителями КНДР", - сообщил он. "Мы сохраняем приверженность полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении госсекретаря США, прибывшего в Сингапур в делегации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Историческая встреча между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.