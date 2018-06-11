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В Сеуле заявили, что успех саммита 12 июня зависит от личной беседы Ким Чен Ына и Трампа

Международная панорама
11 июня, 6:34 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 11, июня. /ТАСС

Как отметил представитель южнокорейского президента Ким Ый Гём, Республика Корея надеялась, что Мун Чжэ Ин примет участие в саммите в Сингапуре

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СЕУЛ, 11 июня. /ТАСС/. Успех саммита лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре будет зависеть в первую очередь от их личной встречи, нежели от подготовительной работы. С таким заявлением выступил в понедельник в Сеуле официальный представитель президента Республики Корея Ким Ый Гём.

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"Похоже, что итог саммита будет, скорее, определен непосредственными переговорами двух лидеров, когда они встретятся лицом к лицу и проведут откровенную беседу", - сказал Ким Ый Гём. По его словам, это не будет "встреча, на которой главы государств лишь в качестве формального ритуала подписывают документы, подготовленные чиновниками заранее на рабочем уровне".

Представитель южнокорейского президента также отметил, что в Сеуле надеялись, что Южная Корея также примет участие в саммите в Сингапуре, однако эти ожидания не оправдались.

"Это с самого начала должен был быть саммит США - Северная Корея. Мы вели подготовку к возможной поездке туда президента [Южной Кореи] Мун Чжэ Ина, в случае если бы было принято решение о превращении двустороннего саммита в трехсторонний. Но все сложилось иначе", - отметил Ким Ый Гём.

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.

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Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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