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Главы МИД Сингапура и КНДР провели встречу в преддверии саммита

Международная панорама
11 июня, 6:42 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 11, июня. /ТАСС

Ранее министры иностранных дел также провели беседу в Пхеньяне

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СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан в понедельник провел встречу со своим коллегой из КНДР Ли Ёе Хо. Об этом глава сингапурского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.

"Рад видеть главу МИД Ли [Ён Хо]! Мы провели короткую встречу здесь в министерстве спустя всего четыре дня после того, как он великодушно принял меня в Пхеньяне!" - отметил министр иностранных дел Сингапура.

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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