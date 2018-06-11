Главы МИД Сингапура и КНДР провели встречу в преддверии саммита

СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан в понедельник провел встречу со своим коллегой из КНДР Ли Ёе Хо. Об этом глава сингапурского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.

"Рад видеть главу МИД Ли [Ён Хо]! Мы провели короткую встречу здесь в министерстве спустя всего четыре дня после того, как он великодушно принял меня в Пхеньяне!" - отметил министр иностранных дел Сингапура.

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.