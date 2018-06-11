СМИ: Италия и Мальта отказались принимать судно с 629 мигрантами на борту

ТАСС, 11 июня. Власти Италии и Мальты отказались в воскресенье вечером пропустить в свои порты спасательное судно Aquarius с 629 мигрантами на борту. Об этом в воскресенье сообщило агентство ANSA.

По его данным, глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини не санкционировал заход "Aquarius" в порт Сицилии и направил срочное письмо правительству Мальты, предложив принять мигрантов, на что власти островного государства ответили отказом. "Мальта не может продолжать отворачиваться в другую сторону, когда дело доходит до точного соблюдения международных конвенций в сфере охраны человеческой жизни и сотрудничества между странами. Средиземное море относится ко всем странам, которые имеют к нему выход, и невозможно представить, чтобы Италия продолжала бороться с гигантским явлением [спасения мигрантов] в одиночестве. Вот почему мы требуем от правительства Валлетты принять Aquarius для оказания первой помощи мигрантам на борту", - цитирует АNSA совместное коммюнике Сальвини и министра инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли.

Новое правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" критически относится к миграционной политике своих предшественников и ЕС. Сегодня около 80% мигрантов, прибывающих в Италию по морю преимущественно из африканских стран, считаются экономическими мигрантами и не попадают под статус беженцев.

В конце мая на брифинге в Женеве официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман сообщил, что число мигрантов и беженцев, прибывших с начала 2018 года в Европу по Средиземному морю, превысило 30 тыс. человек. Около 40% из них приняла Италия, около 35% - Греция, примерно 25% - Испания.