Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Италия и Мальта отказались принимать судно с 629 мигрантами на борту

Международная панорама
11 июня, 7:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Новое правительство Италии критически относится к миграционной политике своих предшественников и ЕС

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 июня. Власти Италии и Мальты отказались в воскресенье вечером пропустить в свои порты спасательное судно Aquarius с 629 мигрантами на борту. Об этом в воскресенье сообщило агентство ANSA.

Смотрите также

Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в Европе

По его данным, глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини не санкционировал заход "Aquarius" в порт Сицилии и направил срочное письмо правительству Мальты, предложив принять мигрантов, на что власти островного государства ответили отказом. "Мальта не может продолжать отворачиваться в другую сторону, когда дело доходит до точного соблюдения международных конвенций в сфере охраны человеческой жизни и сотрудничества между странами. Средиземное море относится ко всем странам, которые имеют к нему выход, и невозможно представить, чтобы Италия продолжала бороться с гигантским явлением [спасения мигрантов] в одиночестве. Вот почему мы требуем от правительства Валлетты принять Aquarius для оказания первой помощи мигрантам на борту", - цитирует АNSA совместное коммюнике Сальвини и министра инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли.

Новое правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" критически относится к миграционной политике своих предшественников и ЕС. Сегодня около 80% мигрантов, прибывающих в Италию по морю преимущественно из африканских стран, считаются экономическими мигрантами и не попадают под статус беженцев.

В конце мая на брифинге в Женеве официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман сообщил, что число мигрантов и беженцев, прибывших с начала 2018 года в Европу по Средиземному морю, превысило 30 тыс. человек. Около 40% из них приняла Италия, около 35% - Греция, примерно 25% - Испания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Мальта Италия Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Гендиректор "Мосигры": в других странах бизнес строить не легче, там просто по-другому
3
Власти Окинавы требуют прекратить полеты истребителей F-15 ВВС США
4
Трамп снова раскритиковал премьер-министра Канады за заявление об американских пошлинах
5
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
6
СМИ: Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд саммита в Пхеньяне в июле
7
Япония сожалеет в связи с прокладкой линии оптической связи на Курилы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости