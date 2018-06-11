Премьер Малайзии: саммит США и КНДР поспособствует снижению напряженности в регионе

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Проведение встречи на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном поспособствует снижению региональной напряженности. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

"Мы приветствуем решение провести встречу между руководителями США и Северной Кореи. Она должна поспособствовать снижению напряженности в регионе", - сказал он. По его словам, проведение саммита должно привести к улучшению отношений между странами региона, включая Японию, Китай и Южную Корею.

"Многие считают, что это не истинные намерения лидера Северной Кореи. Есть много скептицизма по поводу радикального изменения в его поведении. Однако в любом случае это возможность для контакта", - добавил премьер Малайзии.