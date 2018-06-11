СМИ: телевидение КНДР осветило визит Ким Чен Ына в Сингапур

ТАСС, 11 июня. Государственное телевидение КНДР в утреннем выпуске новостей в понедельник рассказало о визите лидера страны Ким Чен Ына в Сингапур для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал Channel NewsAsia.

По его данным, в новостной сюжет вошли кадры, где Ким Чен Ын проверяет почетный караул в аэропорту Пхеньяна перед отлетом в Сингапур, пожимает руки дипломатам КНДР, а также машет рукой с трапа самолета.

Кроме того, зрители в КНДР увидели, как Ким Чен Ын здоровается по прибытии с главой МИД Сингапура Вивиан Балакришнаном и отправляется в кортеже в отель St. Regis, где будет проживать во время проведения саммита. В выпуске также рассказали о встрече Ким Чен Ына с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, уточняет телеканал.

Как отмечало агентство Associated Press, ранее СМИ в КНДР упоминали о предстоящей встрече Ким Чен Ына с Трампом, однако не уточняли дату и место проведения саммита. Северокорейские журналисты также не освещали прибытие лидера КНДР в Сингапур в воскресенье.

В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран обсудят "вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове, денуклеаризацию полуострова и многие другие вопросы".