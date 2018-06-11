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Ким Чен Ын передвигается по Сингапуру в автомобиле без номеров и с флагами КНДР

Международная панорама
11 июня, 8:53 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 11, июня. /ТАСС

Дональд Трамп использует в ходе визита Cadillac, на котором установлены флаги Соединенных Штатов и Сингапура

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СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын передвигается по Сингапуру в автомобиле, на котором нет государственных регистрационных знаков и установлены только флаги КНДР.

Кортеж лидера КНДР Ким Чен Ына

Кортеж лидера КНДР Ким Чен Ына

© AP Photo/Joseph Nair

В то же время на машине, в которой по Сингапуру передвигается президент США Дональд Трамп, установлены американские и сингапурские флаги и номера Соединенных Штатов, передает корреспондент ТАСС.

Бронированный Mercedes S600 Pullman был доставлен из Пхеньяна на самолете Ил-76, приземлившимся в воскресенье в сингапурском аэропорту Чанги.

Кроме того, делегация КНДР привезла в Сингапур Maybach, который неизменно двигается следом за Mercedes.

Cadillac, в котором передвигается по Сингапуру президент США Дональд Трамп

Cadillac, в котором передвигается по Сингапуру президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Joseph Nair

Трамп, в отличие от Ким Чен Ына, прибыл не в Чанги, а на военную базу Пайя-Леба.

На встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, которая прошла в понедельник в резиденции "Истана", американский лидер поехал в кортеже из двух одинаковых Cadillac.

Саммит КНДР - США состоится 12 июня в гостинице Capella, расположенной на сингапурском острове Сентоса.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Ли, Сянь Лун Трамп, Дональд
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