Ким Чен Ын передвигается по Сингапуру в автомобиле без номеров и с флагами КНДР

СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын передвигается по Сингапуру в автомобиле, на котором нет государственных регистрационных знаков и установлены только флаги КНДР.

Кортеж лидера КНДР Ким Чен Ына © AP Photo/Joseph Nair

В то же время на машине, в которой по Сингапуру передвигается президент США Дональд Трамп, установлены американские и сингапурские флаги и номера Соединенных Штатов, передает корреспондент ТАСС.

Бронированный Mercedes S600 Pullman был доставлен из Пхеньяна на самолете Ил-76, приземлившимся в воскресенье в сингапурском аэропорту Чанги.

Кроме того, делегация КНДР привезла в Сингапур Maybach, который неизменно двигается следом за Mercedes.

Cadillac, в котором передвигается по Сингапуру президент США Дональд Трамп © AP Photo/Joseph Nair

Трамп, в отличие от Ким Чен Ына, прибыл не в Чанги, а на военную базу Пайя-Леба.

На встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, которая прошла в понедельник в резиденции "Истана", американский лидер поехал в кортеже из двух одинаковых Cadillac.

Саммит КНДР - США состоится 12 июня в гостинице Capella, расположенной на сингапурском острове Сентоса.