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Трамп уверен, что саммит США и КНДР пройдет хорошо

Международная панорама
11 июня, 9:00 дата обновления: 11 июня, 9:09 UTC+3

Президент Соединенных Штатов также назвал предстоящие переговоры интересными

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном "пройдет хорошо".

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Об этом в понедельник президент США заявил на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

"Завтра у нас будет очень интересная встреча, и я уверен, что она пройдет очень хорошо", - отметил Трамп.

Президент США и глава сингапурского правительства провели в понедельник встречу в преддверии исторического саммита США и КНДР, который должен пройти 12 июня в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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