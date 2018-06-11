Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Встреча лидеров стран ОДКБ состоится 8 ноября

Международная панорама
11 июня, 9:19 UTC+3 АЛМА-АТА АЛМА-АТА 11, июня. /ТАСС

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов внес предложение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Астане

Поделиться
Материал из 1 страницы

АЛМА-АТА, 11 июня. /ТАСС/. Встреча Совета коллективной безопасности ОДКБ (высший орган, в работе которого участвуют лидеры стран организации) состоится 8 ноября. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в расширенном составе.

"Вношу предложение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в городе Астане в четвертом квартале 2018 года, накануне сессии Совета коллективной безопасности, запланированной на 8 ноября 2018 года", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Власти Окинавы требуют прекратить полеты истребителей F-15 ВВС США
3
Трамп снова раскритиковал премьер-министра Канады за заявление об американских пошлинах
4
СМИ: Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд саммита в Пхеньяне в июле
5
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
6
Япония сожалеет в связи с прокладкой линии оптической связи на Курилы
7
Первый зампостпреда РФ при ООН подвергся нападкам в Twitter из-за своей публикации о MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости