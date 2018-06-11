Встреча лидеров стран ОДКБ состоится 8 ноября

АЛМА-АТА, 11 июня. /ТАСС/. Встреча Совета коллективной безопасности ОДКБ (высший орган, в работе которого участвуют лидеры стран организации) состоится 8 ноября. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в расширенном составе.

"Вношу предложение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в городе Астане в четвертом квартале 2018 года, накануне сессии Совета коллективной безопасности, запланированной на 8 ноября 2018 года", - сказал он.