Трамп и Ким Чен Ын проведут отдельную встречу до саммита

СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Американская администрация подтвердила, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут отдельную встречу перед началом саммита 12 июня. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Сингапуре пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Роберт Паллидино.

"Ожидаем, что в самом начале будет встреча с глазу на глаз", - сказал он.

Ранее в Белом доме сообщили, что начало саммита запланировано на 09:00 по местному времени (04:00 мск) в гостинице Capella, расположенной на сингапурском острове Сентоса.