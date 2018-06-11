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Трамп и Ким Чен Ын проведут отдельную встречу до саммита

Международная панорама
11 июня, 9:18 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 11, июня. /ТАСС

При этом в Совете национальной безопасности США не уточняют подробности таких переговоров

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СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Американская администрация подтвердила, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут отдельную встречу перед началом саммита 12 июня. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Сингапуре пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Роберт Паллидино.

"Ожидаем, что в самом начале будет встреча с глазу на глаз", - сказал он.

Ранее в Белом доме сообщили, что начало саммита запланировано на 09:00 по местному времени (04:00 мск) в гостинице Capella, расположенной на сингапурском острове Сентоса.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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