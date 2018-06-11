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Президент США и премьер Сингапура съели на обед суп из лобстера и рисовый малайский десерт

Международная панорама
11 июня, 9:36 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 11, июня. /ТАСС

Дональду Трампу также преподнесли в подарок торт по случаю предстоящего дня рождения

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СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Сингапура Ли Сянь Луну на совместном обеде по итогам переговоров в понедельник подали суп из лобстера, стейк и традиционный малайский десерт чендол. Фотографию меню выложил в своем Twitter принимавший участие в переговорах министр образования Сингапура Он Е Кун.

Традиционный десерт малайской кухни чендол готовится из подкрашенной рисовой лапши, красной фасоли, кокосового молока и пальмового сахарного сиропа. Его подают со льдом.

Сингапурская сторона преподнесла Дональду Трампу в подарок торт по случаю его предстоящего дня рождения. Фотографию с тортом выложил в своем Twitter в понедельник глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.

"Отмечаем день рождения, немножко раньше срока", - гласит подпись главы сингапурского внешнеполитического ведомства к фотографии. Трамп отмечает свой день рождения 14 июня.

Президент США провел в понедельник встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном - сперва главы государств пообщались наедине, а потом переговоры продолжились в расширенном составе. В них с американской стороны, в частности, приняли участие госсекретарь США Майкл Помпео и помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Хозяин Белого дома и премьер Сингапура провели встречу накануне саммита. Историческая встреча между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Ли, Сянь Лун Болтон, Джон Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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