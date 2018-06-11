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Мун Чжэ Ин: саммит КНДР - США станет лишь началом процесса денуклеаризации

Международная панорама
11 июня, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

По мнению президента Южной Кореи, такой процесс может длиться много лет

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ТАСС, 11 июня. Встреча лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре станет лишь началом "длительного процесса" денуклеаризации Корейского полуострова, который может занять годы. Об этом в понедельник заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на встрече со своими помощниками, сообщает агентство Yonhap.

"Вопрос, связанный с глубоко укоренившимися враждебными отношениями [между США и КНДР], а также северокорейская ядерная проблема не могут быть решены на одной единственной встрече между лидерами, - считает президент Южной Кореи. - Даже после того как два лидера откроют диалог, нам потребуется длительный процесс, который может занять один год, два года или еще больше времени, чтобы полностью решить проблемы". Он также отметил, что для завершения данного процесса необходимы "искренние усилия" со стороны Республики Корея, КНДР и США, а также содействие других сторон.

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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