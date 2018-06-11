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Трамп и Абэ проведут телефонный разговор после встречи президента США с лидером КНДР

Международная панорама
11 июня, 10:32 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, июня. /ТАСС

Министр иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что премьер сможет узнать детали встречи непосредственно от Трампа

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ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут телефонный разговор после завершения встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе дебатов в одной из комиссий верхней платы парламента.

"Сейчас идет подготовка такого телефонного совещания", - сказал министр. По его словам, японский премьер сможет непосредственно от Трампа узнать детали его переговоров с Ким Чен Ыном.

Первая в истории встреча лидеров КНДР и США состоится 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом.

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Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Коно, Таро Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Япония Сингапур
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