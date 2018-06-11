Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китай предоставил Ким Чен Ыну самолет для полета в Сингапур

Международная панорама
11 июня, 11:02 дата обновления: 11 июня, 11:57 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 11, июня. /ТАСС

Boeing 747, на котором лидер КНДР прибыл в Сингапур, закреплен за премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Пекин в ответ на запрос Пхеньяна предоставил лидеру КНДР Ким Чен Ыну самолет для совершения перелета в Сингапур, где 12 июня должна пройти его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы предоставили такую услугу по просьбе КНДР", - отметил он.

Китайский Boeing 747, на котором прилетел в Сингапур лидер КНДР Ким Чен Ын, закреплен за премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, сообщает гонконгская газета "Пинго жибао".

По данным издания, договоренность об аренде лайнера с бортовым номером В-2447 была достигнута в мае, когда Ким Чен Ын побывал с визитом в китайском городе Даляне. Газета также отмечает, что самолет был произведен 23 года назад и переоборудован для нужд высшего руководства. В частности, на борту находится кабинет, столовая, спальня.

Лидер КНДР прибыл в сингапурский аэропорт Чанги в воскресенье. По сообщениям сингапурских СМИ, из Пхеньяна также прилетели еще как минимум два борта - транспортный Ил-76, а также самолет Ил-62, на котором Ким Чен Ын летал в КНР.

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном должна пройти 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Китай Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
2
Мария Шарапова осталась без реванша
3
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
4
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
5
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Трамп снова раскритиковал премьер-министра Канады за заявление об американских пошлинах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости