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Япония по разным каналам способствует проведению саммита в Сингапуре

Международная панорама
11 июня, 11:08 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, июня. /ТАСС

Токио ждет от переговоров Ким Чен Ына с Дональдом Трампом продвижения в деле ликвидации ракетно-ядерного потенциала КНДР

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ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Японии по разным каналам способствует успеху предстоящей встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы очень упорно и по различным каналам оказываем содействие тому, чтобы эта встреча увенчалась успехом и стала воистину историческим саммитом", - заявил он. Генсек кабинета подчеркнул, что Токио ждет от переговоров в Сингапуре достижений в деле ликвидации ракетно-ядерного потенциала КНДР.

Ранее в понедельник глава японского МИД Таро Коно сообщил в парламенте, что президент США и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут телефонный разговор после завершения встречи Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. По словам министра, Абэ сможет непосредственно от Трампа узнать детали его переговоров с Ким Чен Ыном.

Первая в истории встреча лидеров КНДР и США состоится 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Коно, Таро Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
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