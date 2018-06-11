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Трамп посетит Сингапур в ноябре во время Восточноазиатского саммита

Международная панорама
11 июня, 11:16 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 11, июня. /ТАСС

Лидер США совершит государственный визит в республику по приглашению президента Сингапура Халимы Якоб

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СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече в понедельник с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном принял приглашение совершить государственный визит в республику в ноябре, во время 13-го Восточноазиатского саммита. Выдержки из их беседы опубликовало министерство иностранных дел республики.

По его информации, посетить республику с государственным визитом Трампа пригласила президент Сингапура Халима Якоб. Президент США также заверил премьера в "продолжении участия США в делах региона", указывается в сообщении МИД. "Стороны также обсудили широкий круг вопросов регионального и глобального развития", - подчеркнули в ведомстве.

Сингапур в этом году является председателем в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по стратегическим вопросам его развития. В настоящее время Восточноазиатский саммит объединяет 10 стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также Россию (присоединилась к форуму в 2010 году), Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, Японию и США.

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Якоб, Халима Трамп, Дональд
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