МИД КНР: визит Путина внес новый вклад в развитие отношений между Китаем и Россией

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Государственный визит президента России Владимира Путина в Китай оказал важное положительное воздействие на развитие китайско-российских отношений. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Визит Владимира Путина в Китай прошел крайне успешно и принес плодотворные результаты. Он стал новым мощным стимулом в развитии наших двусторонних отношений, - отметил представитель МИД. - Президент РФ содействует поддержанию китайско-российских контактов на высоком уровне. <...> Среди лидеров иностранных держав Путин известен народу Китая больше всего".

Дипломат подчеркнул, что в последнее время, благодаря усилиям российского лидера, сотрудничество между Москвой и Пекином перешло на новый, более качественный уровень по всем направлениям взаимодействия. Гэн Шуан напомнил, что в ходе состоявшегося визита президента РФ лидеры двух стран подробно обсудили целый ряд вопросов, выступили с совместным заявлением, совместно присутствовали на подписании 14 документов о сотрудничестве между госучреждениями и компаниями КНР и России.

Владимир Путин 8-10 июня посетил Китай с визитом, в ходе которого также принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай).