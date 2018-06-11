Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп и премьер Сингапура обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

Международная панорама
11 июня, 11:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июня. /ТАСС

Лидеры государств также затронули тему укрепления сотрудничества в оборонной сфере

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун во время встречи в понедельник обсудили укрепление сотрудничества между двумя странами, в том числе в оборонной сфере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Лидеры обсудили пути по укреплению двустороннего сотрудничества по дипломатическим, оборонным и экономическим вопросам в целях обеспечения стабильности, безопасности и процветания в регионе", - говорится в сообщении. Трамп также поздравил Ли Сянь Луна с председательством его страны в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Помимо этого, американский лидер в очередной раз поблагодарил его за гостеприимство и готовность принять у себя в стране саммит США - КНДР. Трамп выразил надежду на то, что вскоре вновь увидится с премьером Сингапура.

Встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына должна пройти в Сингапуре 12 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ли, Сянь Лун Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
2
Мария Шарапова осталась без реванша
3
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
4
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
5
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Трамп снова раскритиковал премьер-министра Канады за заявление об американских пошлинах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости