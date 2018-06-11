Италия поддерживает политику НАТО в выстраивании отношений с Россией

РИМ, 11 июня. /ТАСС/. Италия разделяет линию "двойного подхода", принятую НАТО в отношении РФ. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, состоявшейся в Риме.

"Мы обсудили деликатную тему отношений с РФ. После кризиса на Украине в 2014 году НАТО приняла линию "двойного подхода" - с одной стороны жесткость в осуждении нарушений международного права, с другой - диалог. Мы подтверждаем приверженность этому подходу, настаивая на поддержании постоянных контактов по линии Совета Россия - НАТО, в том числе на самом высоком военном уровне, чтобы не допускать непонимания и обострения напряженности", - сказал Конте.

Он отметил, что России принадлежит ключевая роль в урегулировании международных кризисов. "Нельзя не признавать, что без участия РФ решение почти всех кризисов крайне затруднено, если не сказать невозможно", - отметил итальянский премьер. При этом он подчеркнул, что санкции должны быть не самоцелью, а инструментом, который "не должен подавлять развитие диалога с российским гражданским обществом".

Конте назвал НАТО "столпом европейской безопасности". "Италия сделала большой финансовый и политический вклад в НАТО в прошлом, и мы будем продолжать это делать и в будущем", - сказал премьер-министр, отметив необходимость укрепления роли НАТО в обеспечении безопасности на южных рубежах, в чем особенно заинтересована Италия с учетом "всех исходящих из средиземноморского региона угроз".