В ООН обеспокоены нехваткой средств на гуманитарные операции в Сирии

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Лишь чуть более четверти средств из обещанных донорами поступили на данный момент на программы помощи населению Сирии. Обеспокоенность медленными темпами выделения финансирования выразил в понедельник на брифинге в Женеве региональный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис.

"Мы находимся в середине года, и этих примерно 26% средств слишком мало", - сказал он. Мумцис пояснил, что участники состоявшейся в Брюсселе 24-25 апреля донорской конференции обещали $4,4 млрд на операции в Сирии и в соседних странах, где находятся сирийские беженцы. Из предназначенных для нуждающихся людей в Сирии $3,51 млрд пока получено только $946 млн, то есть 26,9% от того, что необходимо. "Учитывая уровень перемещения населения и гуманитарные потребности, это крайне мало", - констатировал региональный координатор.

Мумцис сообщил, что намерен встретиться с донорами для обсуждения сложившейся ситуации с финансированием. "В настоящий момент мы должны были бы получить не 26%, а 50%", чтобы удвоить финансирование в связи с драматичной ситуацией, которую мы видим [в Сирии]", - констатировал он.

По словам координатора, с начала года свои дома в Сирии покинули около 920 тыс. человек, а общее число внутренне перемещенных лиц в Сирии достигло 6,2 млн. Еще 5,6 млн сирийцев нашли приют за пределами своей страны.

Гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи людям в Сирии сильно затруднен, констатировал Мумцис. Сейчас более 2,05 млн человек находятся в труднодоступных районах, а 11,1 тыс. - в осажденных.