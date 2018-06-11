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Полиция разблокировала проспект Руставели в Тбилиси, перекрытый протестующими

Международная панорама
11 июня, 12:58 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 11, июня. /ТАСС

В акциях протеста участвуют несколько десятков человек

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ТБИЛИСИ, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в понедельник днем перенесли три палатки участников акции протеста с проезжей части на тротуар проспекта Руставели в Тбилиси. Как сообщило Общественное телевидение Грузии, протестующие не оказывали сопротивление стражам порядка и сейчас движение транспорта по проспекту возобновлено.

В воскресенье вечером организатор акций протеста в Тбилиси Заза Саралидзе, отец убитого в декабре 2017 года подростка, принял решение перенести палатки митингующих на проезжую часть центрального в столице проспекта Руставели. Стражи порядка отметили, что размещение палаток на дороге фактически приводит к его перекрытию, что является нарушением общественного порядка.

Протестующие заявили журналистам, что продолжат проводить свои акции у здания парламента Грузии, в пешей части проспекта Руставели. Сейчас в них участвуют несколько десятков человек.

1 декабря 2017 года в Тбилиси в ходе драки между школьниками были убиты 16-летний Давид Саралидзе и его друг Леван Дадунашвили. 31 мая 2018 года Тбилисский городской суд счел необоснованными представленные прокуратурой доказательства и не признал ни одного из двух подсудимых причастным к убийству Давида Саралидзе. Отец мальчика Заза Саралидзе обвинил прокуратуру "в халатном расследовании дела и покровительстве виновных в убийстве его сына" и инициировал акцию протеста с требованием отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе, который в результате написал заявление об уходе с занимаемого поста. Дело об убийстве было передано для повторного расследования в МВД под личный контроль главы ведомства Георгия Гахария.

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