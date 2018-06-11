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Экс-глава Пентагона предостерег от нереалистичных ожиданий в ходе саммита с КНДР

Международная панорама
11 июня, 13:06 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 11, июня. /ТАСС

При этом Уильям Перри полагает, что переговоры приведут к "вполне полезным результатам"

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ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. США не следует ориентироваться на нереалистичные ожидания в ходе саммита с КНДР в Сингапуре, немедленной денуклеаризации Корейского полуострова добиться не удастся. Такое мнение высказал в понедельник экс-глава Пентагона Уильям Перри, выступая на конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

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"Вместе с Южной Кореей США могли бы наладить такой процесс, который в долгосрочной перспективе привел бы к нормализации и к формированию свободного от ядерного оружия Корейского полуострова, - отметил Перри. - На пути к этому необходимо договориться о прекращении ядерных испытаний и запрете передачи технологий и начать осуществлять меры по разоружению".

Он полагает, что на начавшихся переговорах можно получить "вполне полезные результаты, но немедленной, полной денуклеаризации, на что некоторые рассчитывают, добиться не удастся".

Экс-глава Пентагона выразил опасение, что переговоры сорвутся, "если США сразу будут ориентироваться на нереалистичные ожидания". Однако он выразил убеждение в том, что "можно заключить соглашение, и оно позволит существенно усилить безопасность на Корейском полуострове". "Мир и безопасность на Корейском полуострове могут реализоваться, - сказал Перри. - Но быстро это не произойдет".

Перри считает, что шестисторонний формат переговоров (Россия, Китай, США, обе Кореи и Япония) необходимо задействовать для предоставления гарантий безопасности КНДР.  "Необходимы гарантии безопасности для КНДР. Для этого необходимо и задействовать шестисторонний формат для предоставления гарантий", - сказал он.

По словам Перри, в Пхеньяне убеждены, что США "намерены и имеют все ресурсы свергнуть режим, а ядерный арсенал является единственным гарантированным способом, чтобы удержать американцев от этого плана". "Руководство КНДР не сумасшедшие, в своих действиях они рациональны, ориентируются на сохранение власти, - продолжил бывший министр обороны США. - Они готовы торговаться за экономические стимулы, но никогда не променяют власть на экономические выгоды. Санкции также не заставят КНДР отказаться от ядерной программы".

Экс-глава Пентагона отметил, что Северная Корея стремится к нормализации, "полное разоружение потребует времени". "В этот период можно достичь договоренности о временном, а затем и постоянном запрете на ядерные испытания и о нераспространении технологий, - отметил он. - Тем временем КНДР начала бы процесс денуклеаризации, а мы в ответ - процесс внедрения гарантий безопасности. Вместе с тем денуклеаризация будет долгим и сложным процессом".

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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