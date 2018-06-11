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Генсек НАТО считает, что в отношениях с Россией есть прогресс

Международная панорама
11 июня, 13:10 UTC+3 РИМ РИМ 11, июня. /ТАСС

По словам Йенса Столтенберга, прогресса удалось добиться и по линии политического диалога, и по линии обороны

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

© REUTERS/Tony Gentile

РИМ, 11 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в отношениях с РФ альянс добился прогресса.

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"Все, что делает НАТО, отвечает ее международным обязательствам. НАТО проводит линию "двойного подхода" в отношениях с Россией, которая включает оборону и диалог. И мы добились прогресса по обоим этим направлениям", - заявил Столтенберг в понедельник в Риме после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Он выразил надежду на то, что к середине июля полностью оперативным станет центр НАТО, открытый при региональном командовании альянса в Неаполе. По словам генсека, в функции центра будет входить мониторинг террористической угрозы и координирование действий в Средиземноморском регионе.

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Персоны
Конте, Джузеппе Столтенберг, Йенс
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