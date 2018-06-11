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Немецкие либералы потребовали от Меркель отчитаться в Бундестаге по саммиту G7

Международная панорама
11 июня, 13:19 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, июня. /ТАСС

Ранее президент США Дональд Трамп дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон

© Adam Scotti/Prime Minister's Office/Handout via REUTERS

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Свободная демократическая партия (СвДП) Германии потребовала от канцлера ФРГ Ангелы Меркель выступить с правительственным заявлением в Бундестаге, посвященным итогам прошедшего в Канаде саммита Группы семи. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA.

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Лидеры G7 заявили о готовности усилить антироссийские санкции

"Она должна поведать парламенту, как быть дальше после беспримерного скандала на этом саммите G7. Анализ такой встречи в парламенте должен стать нормальным делом", - приводит агентство слова первого парламентского секретаря фракции СвДП в Бундестаге Марко Бушмана. "В такой чрезвычайной ситуации это более чем необходимо", - считает он.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" премьер-министра Канады Джастина Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".

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Саммит G7 в Канаде
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Трамп, Дональд Трюдо, Джастин Меркель, Ангела
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