Немецкие либералы потребовали от Меркель отчитаться в Бундестаге по саммиту G7

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Свободная демократическая партия (СвДП) Германии потребовала от канцлера ФРГ Ангелы Меркель выступить с правительственным заявлением в Бундестаге, посвященным итогам прошедшего в Канаде саммита Группы семи. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA.

"Она должна поведать парламенту, как быть дальше после беспримерного скандала на этом саммите G7. Анализ такой встречи в парламенте должен стать нормальным делом", - приводит агентство слова первого парламентского секретаря фракции СвДП в Бундестаге Марко Бушмана. "В такой чрезвычайной ситуации это более чем необходимо", - считает он.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" премьер-министра Канады Джастина Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".