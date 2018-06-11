Госсекретарь США: КНДР подтвердила курс на денуклеаризацию Корейского полуострова

СИНГАПУР, 11 июня. /ТАСС/. Администрация США хочет узнать, искренни ли намерения КНДР провести денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео во время брифинга для журналистов в Сингапуре в преддверии саммита.

"Северная Корея подтвердила курс на проведение денуклеаризации Корейского полуострова. Мы хотим узнать, искренни ли эти намерения", - отметил он. "Главная цель, которой мы добиваемся в рамках дипломатических переговоров с Северной Кореей, не изменилась: полная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова. Это единственный исход, который приемлем для нас", - заверил Помпео.

Помпео добавил, что США готовы предоставить КНДР гарантии безопасности в случае, если она откажется от ядерного оружия.

По его словам, Дональд Трамп "в курсе того, что лидер Северной Кореи обеспокоен безопасностью", и готов дать его стране гарантии того, что "ликвидация оружия массового уничтожения обезопасит Северную Корею". "Могу сказать лишь одно: мы готовы предоставить то, что называется гарантиями безопасности, которые будут совсем иными, уникальными по сравнению с теми, которые Америка хотела предоставить прежде. Мы считаем это необходимым и целесообразным", - ответил он на уточняющий вопрос репортера относительно характера этих заверений Вашингтона.

При этом, по словам Майкла Помпео, если дипломатический подход не сработает, давление на Пхеньян увеличится. "Санкции останутся в силе до тех пор, пока Северная Корея в полной мере не ликвидирует свои программы [разработки] оружия массового уничтожения, причем таким образом, чтобы это можно было проверить, - сказал госсекретарь. - Если дипломатия не будет продвигаться в правильном направлении - хотя я надеюсь, что она будет двигаться именно в таком ключе, - эти [санкционные] меры будут усилены".

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В последний раз санкции были ужесточены 22 декабря.

По словам Помпео, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына позволит установить рамки для переговорного процесса, который последует за ней. "Во время этих переговоров, которые будут проходить завтра между председателем [Государственного совета] Ким Чен Ыном и президентом Трампом, будет установлен рамочный процесс для той тяжелой работы, которая последует за ними", - сказал он.

"Посмотрим, как далеко нам удастся зайти, но я очень оптимистично настроен на то, что итог будет успешным", - добавил он.

Помпео ушел от ответа на вопрос о том, при каких обстоятельствах американская делегация во главе с Трампом может покинуть переговорную комнату. "Президент полностью подготовлен к завтрашней встрече", - заверил госсекретарь, отметив, что Трамп выслушал огромное количество мнений.

Госсекретарь США сообщил, что межведомственная рабочая группа из более чем 100 человек, включая докторов наук, занимается вопросами, связанными с ликвидацией оружейных программ КНДР, любые предположения о нехватке экспертной оценки в этой сфере ошибочны.

В начале он прокомментировал публикацию газеты The New York Times, согласно которой у американского правительства нет должной экспертизы в вопросе денуклеаризации КНДР. "За последние три месяца межведомственная рабочая группа из более чем 100 экспертов встречалась по несколько раз в неделю, чтобы обсудить технические и логистические вопросы, связанные с ликвидацией оружейных программ Северной Кореи", - сказал Помпео, уточнив, что в группу вошли представители Пентагона, должностные лица министерства энергетики США и члены разведсообщества, занимающиеся КНДР.

Госсекретарь указал на то, что в состав группы входят "десятки докторов наук" из таких областей, как химия, биология, ядерная энергетика, воздушно-космические технологии и так далее. В Сингапуре же президента США Дональда Трампа сопровождает команда его "старших экспертов по оружию массового поражения", которые смогут ответить на любые вопросы в ходе встречи главы государства с лидером КНДР.

"Любые предположения о том, что у США нет достаточной экспертной оценки либо в правительстве, либо здесь, в Сингапуре, ошибочны", - резюмировал Помпео.

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.