Абэ обсудил с Трампом подготовку к его встрече с лидером КНДР

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел в понедельник телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив с ним подготовку к предстоящей во вторник встрече главы Белого дома с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сам премьер сообщил журналистам в своей токийской резиденции.

"Мы надеемся, что это будет историческая встреча, которая станет большим шагом к миру и стабильности в Восточной Азии, - приводит слова премьера информационное агентство Kyodo. - Принципиальные позиции Японии и США, Японии, США и Южной Кореи в подходе к Северной Корее полностью совпадают".

Ранее в понедельник глава МИД Японии Таро Коно заявил в парламенте, что Абэ и Трамп планируют провести телефонный разговор и во вторник - по итогам предстоящей встречи с Ким Чен Ыном. "Мы хотели бы узнать, какие обязательства взяла Северная Корея в деле денуклеаризации, был ли прогресс в обсуждении темы японцев, похищенных северокорейской разведкой", - приводит слова министра телеканал NHK.

По словам Коно, Токио практически ежедневно координирует с Вашингтоном и Сеулом свои действия в отношении Пхеньяна. "Хотелось бы провести затем встречу глав внешнеполитических ведомств Японии и США или на трехсторонней основе с участием Южной Кореи, чтобы выработать дальнейшие действия", - сказал глава МИД.

Встреча президента США и лидера КНДР состоится 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса, который примыкает с юга к континентальной части Сингапура.