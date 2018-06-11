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Президенту Азербайджана представили новые ракетные комплексы, принятые на вооружение армии

Международная панорама
11 июня, 14:02 UTC+3 БАКУ БАКУ 11, июня. /ТАСС

Уточняется, что речь идет о комплексах "Полонез" и LORA

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БАКУ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в понедельник с новыми оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Полонез" и LORA, принятыми на вооружение азербайджанской армии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

"Президент Азербайджана принял участие в открытии Н-ской воинской части Ракетных войск министерства обороны и осмотрел новую военную технику, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Полонез" и LORA", - говорится в сообщении. Алиев был проинформирован о том, что дальность стрельбы ОТРК "Полонез" (производства Белоруссии) составляет до 300 км, а радиус поражения - 80 м. Боевая машина ОТРК "Полонез" способна одновременно нанести точечный удар по восьми целям. "Установка предназначена для уничтожения средств ядерной и химической атаки, наземных элементов разведывательно-ударных комплексов, основных войсковых группировок, авиации на базах, командных пунктов, радиоэлектронных средств, боевых кораблей и тыловых объектов противника", - отмечается в сообщении.

Ранее российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к минобороны Белоруссии, сообщала, что Баку в 2018 году может начать покупку у Минска ОТРК "Полонез".

Дальнобойность ОТРК LORA (производства Израиля) составляет более 300 км, а радиус поражения - 100 м. Боевая машина может нанести точечный удар одновременно по четырем целям, максимальная скорость полета ракет равна 300 м/с. Срок эксплуатации систем составляет 10 лет, говорится на сайте президента Азербайджана. Специалисты считают, что по своим характеристикам LORA сравнима с американским ОТРК ATACMS и российским ОТРК "Искандер-Э".

Ранее Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан закупает и будет продолжать закупать современные вооружения для укрепления обороноспособности страны.

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