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Додон: экономика Молдавии не выдержит еще одного проевропейского парламента

Международная панорама
11 июня, 14:19 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 11, июня. /ТАСС

Глава государства считает, что правление проевропейских партий ознаменовалось нищетой, коррупцией и "контролируемым правосудием"

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КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что испытывающая кризис экономика страны не выдержит еще одного срока правления коалиции проевропейских партий. Такое мнение глава республики высказал в понедельник в интервью местному интернет-изданию Tribuna.

"Если эти так называемые проевропейцы придут еще раз к власти даже на один срок, нам будет уже нечего спасать. Страну планомерно уничтожают, иногда у меня создается впечатление, что это делается намеренно, чтобы люди разочаровались и сказали, что чем такое государство, - уж лучше вообще никакого", - сказал Додон. Он отмечает, что правление проевропейских партий, пришедших к власти в 2009 году, ознаменовалось "похищением миллиарда из банковской системы", "опустевшими селами, и тысячами людей, которые покинули страну навсегда", а также нищетой, коррупцией и "контролируемым правосудием".

По словам президента, за всем этим стоят западные кураторы. "Им нужен полный контроль над Молдовой, чтобы использовать нашу страну в играх, которые они ведут на региональном и мировом уровнях", - считает Додон.

Глава Молдавии поддерживает оппозиционную Партию социалистов Республики Молдова, которая контролирует крупнейшую фракцию в парламенте. Социалисты критикуют подписанное соглашение об ассоциации с ЕС, а также выступают против конфронтации молдавского правительства с Россией.

В интервью изданию Tribuna Додон обращает внимание на итоги досрочных выборов мэра Кишинева 3 июня, где проевропейские силы продемонстрировали способность консолидироваться, несмотря на серьезные разногласия. По мнению Додона, на парламентских выборах, которые планируются на конец этого года, контролирующая парламент Демократическая партия Молдовы пойдет на коалицию с непримиримой оппозиций, лишь бы не отдавать контроль в законодательном органе социалистам.

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